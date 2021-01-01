Intel Core i5 11400 против AMD Ryzen 9 3900X
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400 на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 9 3900X с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11400
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- На 38% ниже чем у Ryzen 9 3900X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1526 и 1297 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
- На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
- Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400 +2%
1330
1304
Cinebench R23 (многоядерный)
9446
Ryzen 9 3900X +97%
18570
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400 +11%
3017
2724
Passmark CPU (многоядерный)
17325
Ryzen 9 3900X +90%
32834
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400 +18%
1521
1293
Geekbench 5 (многоядерный)
7205
Ryzen 9 3900X +62%
11677
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|17 марта 2021
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|499 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-11400
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|12
|Количество потоков
|12
|24
|Частота
|2.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|900 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|48
|-
|ROPs
|24
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11400
|Сайт AMD Ryzen 9 3900X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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