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Intel Core i5 11400 против i3 10105F

Intel Core i5 11400
VS
Intel Core i3 10105F
Intel Core i5 11400
Intel Core i3 10105F

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400 на 2.6 ГГц или i3 10105F с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10105F and 11400
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1516 и 1146 баллов
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400 +15%
1333
Core i3 10105F
1163
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400 +68%
9575
Core i3 10105F
5708
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400 +13%
3025
Core i3 10105F
2677
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400 +87%
17114
Core i3 10105F
9134
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400 +32%
1512
Core i3 10105F
1144
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400 +64%
7309
Core i3 10105F
4457
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400 и i3 10105F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 марта 2021 15 февраля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i5-11400 i3-10105F
Сокет LGA-1200 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1300 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 11400
0.35 терафлопс
Core i3 10105F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400 Сайт Intel Core i3 10105F
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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