Главная > Сравнения CPU > Core i5 11400 vs Core i3 10320

Intel Core i5 11400 против i3 10320

Intel Core i5 11400
VS
Intel Core i3 10320
Intel Core i5 11400
Intel Core i3 10320

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400 на 2.6 ГГц или i3 10320 с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10320 and 11400
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1518 и 1230 баллов
Причины выбрать Intel Core i3 10320
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400 +50%
9644
Core i3 10320
6432
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400 +69%
17210
Core i3 10320
10163
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400 +24%
1533
Core i3 10320
1233
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400 +53%
7184
Core i3 10320
4697
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400 и i3 10320

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 марта 2021 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i5-11400 i3-10320
Сокет LGA-1200 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 730 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1150 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11400
0.35 терафлопс
Core i3 10320
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400 Сайт Intel Core i3 10320
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 5 5600X или Core i5 11400
2. Core i5 10600K или Core i5 11400
3. Core i7 10700 или Core i5 11400
4. Core i5 11400F или Core i5 11400
5. Core i5 10400F или Core i5 11400

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 10320 или i5 11400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры