Intel Core i5 11400 против i3 10320
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400 на 2.6 ГГц или i3 10320 с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11400
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1518 и 1230 баллов
Причины выбрать Intel Core i3 10320
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400 +4%
1348
1302
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400 +50%
9644
6432
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400 +7%
3069
2861
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400 +69%
17210
10163
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400 +24%
1533
1233
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400 +53%
7184
4697
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|17 марта 2021
|1 мая 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-11400
|i3-10320
|Сокет
|LGA-1200
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1150 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|3
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11400
|Сайт Intel Core i3 10320
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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