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Intel Core i5 11400 против i3 13100F

Intel Core i5 11400
VS
Intel Core i3 13100F
Intel Core i5 11400
Intel Core i3 13100F

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400 на 2.6 ГГц или i3 13100F с 4-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13100F and 11400
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
Причины выбрать Intel Core i3 13100F
  • На 39.6 ГБ/c (79%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400
1353
Core i3 13100F +27%
1718
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400 и i3 13100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 марта 2021 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Raptor Lake
Номер модели i5-11400 i3-13100F
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 4
Потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 58 Вт
Макс. TDP (Boost) - 89 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1300 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 11400
0.35 терафлопс
Core i3 13100F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400 Сайт Intel Core i3 13100F
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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