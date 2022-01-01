Главная > Сравнения CPU > Core i5 11400 vs Core i3 9100

Intel Core i5 11400 против i3 9100

Intel Core i5 11400
VS
Intel Core i3 9100
Intel Core i5 11400
Intel Core i3 9100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400 на 2.6 ГГц или i3 9100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100 and 11400
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1518 и 1056 баллов
  • На 12.5 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400 +27%
1348
Core i3 9100
1065
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400 +158%
9644
Core i3 9100
3743
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400 +21%
3069
Core i3 9100
2526
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400 +157%
17210
Core i3 9100
6702
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400 +45%
1533
Core i3 9100
1058
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400 +106%
7184
Core i3 9100
3489
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400 и i3 9100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 марта 2021 23 апреля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Coffee Lake
Номер модели i5-11400 i3-9100
Сокет LGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 730 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 2.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11400
0.35 терафлопс
Core i3 9100
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400 Сайт Intel Core i3 9100
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5 11400
2. Intel Core i5 10600K или i5 11400
3. Intel Core i7 10700 или i5 11400
4. Intel Core i5 11400F или i5 11400
5. Intel Core i5 10400F или i5 11400

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 9100 или i5 11400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры