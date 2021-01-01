Главная > Сравнения CPU > Core i5 11400 vs Core i5 1035G1

Intel Core i5 11400 против i5 1035G1

Intel Core i5 11400
VS
Intel Core i5 1035G1
Intel Core i5 11400
Intel Core i5 1035G1

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 11400 на 2.6 ГГц или ноутбучный i5 1035G1 с 4-ядрами на 1.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G1 and 11400
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1670 и 1107 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 22% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
  • На 77% ниже чем у Core i5 11400 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400 +51%
1694
Core i5 1035G1
1120
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400 +212%
8788
Core i5 1035G1
2816

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400 и i5 1035G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 марта 2021 1 августа 2019
Цена в момент релиза 182 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Rocket Lake Ice Lake
Номер модели i5-11400 i5-1035G1
Сокет BGA-1200 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 1.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 10x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400 Сайт Intel Core i5 1035G1
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 -
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 5 5600X или Core i5 11400
2. Core i5 10400 или Core i5 11400
3. Core i5 10400F или Core i5 11400
4. Core i5 11400F или Core i5 11400
5. Core i7 1065G7 или Core i5 1035G1
6. Ryzen 5 4500U или Core i5 1035G1
7. Core i7 1165G7 или Core i5 1035G1
8. Core i7 10510U или Core i5 1035G1
9. Ryzen 7 4700U или Core i5 1035G1

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 1035G1 или i5 11400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях