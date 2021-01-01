Intel Core i5 11400 против i5 10500T
Что лучше: Intel Core i5 11400 на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 10500T на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11400
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- На 63% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1670 и 1022 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
- На 46% ниже чем у Core i5 11400 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
396
Cinebench R20 (многоядерный)
2871
Passmark CPU (одноядерный)
2414
Passmark CPU (многоядерный)
10831
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400 +63%
1694
1038
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400 +87%
8788
4689
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|17 марта 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-11400
|i5-10500T
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Intel® UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.6 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|25-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11400
|Сайт Intel Core i5 10500T
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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