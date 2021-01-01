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Intel Core i5 11400 против i5 10600K

Intel Core i5 11400
VS
Intel Core i5 10600K
Intel Core i5 11400
Intel Core i5 10600K

Что лучше: Intel Core i5 11400 на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 10600K на 4.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10600K and 11400
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1670 и 1317 баллов
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
  • Разблокированный множитель
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400 +27%
1694
Core i5 10600K
1333
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400 +26%
8788
Core i5 10600K
6979

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400 и i5 10600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 марта 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза 182 долларов 262 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i5-11400 i5-10600K
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.6 ГГц 4.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 41x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400 Сайт Intel Core i5 10600K
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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