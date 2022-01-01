Intel Core i5 11400 против i5 1135G7
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 11400 на 2.6 ГГц или ноутбучный i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11400
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1518 и 1313 баллов
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- На 57% ниже чем у Core i5 11400 пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1334
1336
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400 +91%
9606
5018
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400 +12%
3024
2711
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400 +71%
17096
10026
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400 +15%
1509
1307
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400 +55%
7101
4595
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|17 марта 2021
|2 сентября 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i5-11400
|i5-1135G7
|Сокет
|LGA-1200
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|Iris Xe Graphics G7 80EU
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|9-24x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|20
|Вычислительные блоки
|24
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11400
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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