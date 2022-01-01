Главная > Сравнения CPU > Core i5 11400 vs Core i5 1135G7

Intel Core i5 11400 против i5 1135G7

Intel Core i5 11400
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i5 11400
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 11400 на 2.6 ГГц или ноутбучный i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and 11400
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1518 и 1313 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • На 57% ниже чем у Core i5 11400 пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400 +91%
9606
Core i5 1135G7
5018
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400 +12%
3024
Core i5 1135G7
2711
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400 +71%
17096
Core i5 1135G7
10026
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400 +15%
1509
Core i5 1135G7
1307
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400 +55%
7101
Core i5 1135G7
4595
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400 и i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 марта 2021 2 сентября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i5-11400 i5-1135G7
Сокет LGA-1200 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 9-24x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 192 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 24 80
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 11400
0.35 терафлопс
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400 Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4

Конкуренты

1. Intel Core i5 11400 против AMD Ryzen 5 5600G
2. Intel Core i5 11400 против i5 10400
3. Intel Core i5 11400 против i5 11400F
4. Intel Core i5 11400 против i7 8700K
5. Intel Core i5 1135G7 против i7 1165G7
6. Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 5 5600H
7. Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 7 5700U
8. Intel Core i5 1135G7 против Pentium Gold 7505
9. Intel Core i5 1135G7 против i5 1235U

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 1135G7 или i5 11400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры