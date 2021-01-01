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Intel Core i5 11400F против AMD Ryzen 5 3400G

Intel Core i5 11400F
VS
AMD Ryzen 5 3400G
Intel Core i5 11400F
AMD Ryzen 5 3400G

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400F на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 5 3400G с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400G and 11400F
Причины выбрать Intel Core i5 11400F
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1505 и 968 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 11

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400F +25%
1320
Ryzen 5 3400G
1057
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400F +115%
10141
Ryzen 5 3400G
4722
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400F +32%
3065
Ryzen 5 3400G
2329
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400F +91%
17598
Ryzen 5 3400G
9234
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400F +82%
7084
Ryzen 5 3400G
3887

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400F и AMD Ryzen 5 3400G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 7 июля 2019
Цена в момент релиза 157 долларов 149 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen+
Номер модели i5-11400F -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 11
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1240 МГц
Шейдерные блоки - 704
TMUs - 44
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 11
TGP - 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11400F
н/д
Ryzen 5 3400G
1.746 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400F Сайт AMD Ryzen 5 3400G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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