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Intel Core i5 11400F против AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i5 11400F
VS
AMD Ryzen 5 3600X
Intel Core i5 11400F
AMD Ryzen 5 3600X

Что лучше: Intel Core i5 11400F на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 3600X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600X and 11400F
Причины выбрать Intel Core i5 11400F
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 32% ниже чем у Ryzen 5 3600X пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1492 и 1258 баллов
  • На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 11400F
3285
Ryzen 5 3600X +21%
3968
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400F +14%
3102
Ryzen 5 3600X
2721
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400F
18140
Ryzen 5 3600X +2%
18461
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400F +20%
1520
Ryzen 5 3600X
1266
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400F и AMD Ryzen 5 3600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 7 июля 2019
Цена в момент релиза 157 долларов 249 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i5-11400F -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400F Сайт AMD Ryzen 5 3600X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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