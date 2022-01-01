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Intel Core i5 11400F против AMD Ryzen 7 3800X

Intel Core i5 11400F
VS
AMD Ryzen 7 3800X
Intel Core i5 11400F
AMD Ryzen 7 3800X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400F на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 7 3800X с 8-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3800X and 11400F
Причины выбрать Intel Core i5 11400F
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 3800X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1512 и 1340 баллов
  • На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800X
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400F
10235
Ryzen 7 3800X +36%
13923
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400F +11%
3042
Ryzen 7 3800X
2748
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400F
17371
Ryzen 7 3800X +35%
23465
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400F +13%
1517
Ryzen 7 3800X
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400F
7144
Ryzen 7 3800X +33%
9497
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400F и AMD Ryzen 7 3800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i5-11400F -
Сокет LGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.6 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400F Сайт AMD Ryzen 7 3800X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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