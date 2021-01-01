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Intel Core i5 11400F против AMD Ryzen 9 5900

Intel Core i5 11400F
VS
AMD Ryzen 9 5900
Intel Core i5 11400F
AMD Ryzen 9 5900

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400F на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 9 5900 с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900 and 11400F
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400F
1320
Ryzen 9 5900 +19%
1573
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400F
10141
Ryzen 9 5900 +104%
20665
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400F
3065
Ryzen 9 5900 +14%
3482
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400F
17598
Ryzen 9 5900 +98%
34922
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400F
7084
Ryzen 9 5900 +60%
11344

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400F и AMD Ryzen 9 5900

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 12 января 2021
Цена в момент релиза 157 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 3
Номер модели i5-11400F -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 12
Количество потоков 12 24
Частота 2.6 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400F Сайт AMD Ryzen 9 5900
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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