Главная > Сравнения CPU > Core i5 11400F vs Core i3 10100

Intel Core i5 11400F против i3 10100

Intel Core i5 11400F
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i5 11400F
Intel Core i3 10100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400F на 2.6 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 11400F
Причины выбрать Intel Core i5 11400F
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1492 и 1105 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400F +16%
3098
Core i3 10100
2670
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400F +101%
18128
Core i3 10100
9023
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400F +36%
1513
Core i3 10100
1115
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400F +84%
6951
Core i3 10100
3779

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400F и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза 157 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i5-11400F i3-10100
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400F Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i3 10100 vs AMD Ryzen 5 3600
2. Intel Core i3 10100 vs i5 10500
3. Intel Core i3 10100 vs AMD Ryzen 5 3600X
4. Intel Core i3 10100 vs i5 10400
5. Intel Core i3 10100 vs AMD Ryzen 3 3300X
6. Intel Core i3 10100 vs AMD Ryzen 3 3100
7. Intel Core i3 10100 vs AMD Ryzen 5 3400G
8. Intel Core i3 10100 vs AMD Ryzen 3 3200G
9. Intel Core i3 10100 vs i3 10300
10. Intel Core i3 10100 vs i3 10320

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 10100 или i5 11400F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях