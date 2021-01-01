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Intel Core i5 11400F против i3 10100F

Intel Core i5 11400F
VS
Intel Core i3 10100F
Intel Core i5 11400F
Intel Core i3 10100F

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400F на 2.6 ГГц или i3 10100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100F and 11400F
Причины выбрать Intel Core i5 11400F
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1492 и 1057 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400F +104%
18128
Core i3 10100F
8883
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400F и i3 10100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 10 октября 2020
Цена в момент релиза 157 долларов 79 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i5-11400F i3-10100F
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400F Сайт Intel Core i3 10100F
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i3 10100F
2. AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i3 10100F
3. AMD Ryzen 3 3300X или Intel Core i3 10100F
4. AMD Ryzen 3 3100 или Intel Core i3 10100F
5. Intel Core i5 9400F или Intel Core i3 10100F
6. Intel Core i5 9600K или Intel Core i3 10100F
7. Intel Core i5 8400 или Intel Core i3 10100F
8. AMD Ryzen 3 3200G или Intel Core i3 10100F

Комментарии

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