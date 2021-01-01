Главная > Сравнения CPU > Core i5 11400F vs Core i3 9100F

Intel Core i5 11400F против i3 9100F

Intel Core i5 11400F
VS
Intel Core i3 9100F
Intel Core i5 11400F
Intel Core i3 9100F

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400F на 2.6 ГГц или i3 9100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100F and 11400F
Причины выбрать Intel Core i5 11400F
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1492 и 1036 баллов
  • На 12.5 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400F +21%
3093
Core i3 9100F
2550
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400F +163%
18040
Core i3 9100F
6849
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400F +45%
1509
Core i3 9100F
1038
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400F +108%
6952
Core i3 9100F
3342

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400F и i3 9100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 157 долларов 122 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Coffee Lake
Номер модели i5-11400F i3-9100F
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 2.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400F Сайт Intel Core i3 9100F
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i3 9100F и Ryzen 5 3600
2. Core i3 9100F и Core i7 1065G7
3. Core i3 9100F и Core i3 10100
4. Core i3 9100F и Core i7 1165G7
5. Core i3 9100F и Core i5 1035G4
6. Core i3 9100F и Core i5 1035G1
7. Core i3 9100F и Ryzen 5 3400G
8. Core i3 9100F и Ryzen 3 3200G
9. Core i3 9100F и Core i3 1005G1

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 9100F или i5 11400F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях