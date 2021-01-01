Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400F на 2.6 ГГц или i3 9100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.