Intel Core i5 11400F против i5 10600KF
Что лучше: Intel Core i5 11400F на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 10600KF на 4.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11400F
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- На 48% ниже чем у Core i5 10600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1492 и 1345 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 10600KF
- Разблокированный множитель
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 11400F +7%
537
501
Cinebench R20 (многоядерный)
3285
Core i5 10600KF +11%
3658
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400F +4%
3102
2971
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400F +24%
18140
14662
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400F +11%
1520
1372
Geekbench 5 (многоядерный)
6882
Core i5 10600KF +7%
7343
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|157 долларов
|237 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-11400F
|i5-10600KF
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.6 ГГц
|4.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|41x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11400F
|Сайт Intel Core i5 10600KF
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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