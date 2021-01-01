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Intel Core i5 11400F против i5 11400

Intel Core i5 11400F
VS
Intel Core i5 11400
Intel Core i5 11400F
Intel Core i5 11400

Что лучше: Intel Core i5 11400F на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 11400 на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400 and 11400F
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400F +16%
7424
Core i5 11400
6416

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400F и i5 11400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 17 марта 2021
Цена в момент релиза 157 долларов 182 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Rocket Lake
Номер модели i5-11400F i5-11400
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400F Сайт Intel Core i5 11400
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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