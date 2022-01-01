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Intel Core i5 11400H против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5 11400H
VS
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i5 11400H
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 11400H
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • На 31% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 3.52 ГБ/c (7%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1427 и 1256 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400H +33%
1737
Ryzen 5 3600
1305
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400H +18%
3068
Ryzen 5 3600
2601
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400H
16256
Ryzen 5 3600 +10%
17875
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400H +13%
1431
Ryzen 5 3600
1265
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400H
6360
Ryzen 5 3600 +15%
7317
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400H и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Matisse
Номер модели i5-11400H -
Сокет BGA-1787 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.2-2.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22-27x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 128 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 16 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 11400H
0.382 терафлопс
Ryzen 5 3600
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400H Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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