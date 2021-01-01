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Intel Core i5 11400H против AMD Ryzen 5 4500U

Intel Core i5 11400H
VS
AMD Ryzen 5 4500U
Intel Core i5 11400H
AMD Ryzen 5 4500U

Что лучше: Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или AMD Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4500U and 11400H
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1387 и 1030 баллов
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • На 67% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 17.07 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 11400H +89%
3773
Ryzen 5 4500U
2000
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400H +35%
1391
Ryzen 5 4500U
1034
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400H +28%
5027
Ryzen 5 4500U
3917

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400H и AMD Ryzen 5 4500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 6 января 2020
Цена в момент релиза 250 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake Zen 2
Номер модели i5-11400H -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 6
Частота 2.2-2.7 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400H Сайт AMD Ryzen 5 4500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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