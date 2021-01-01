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Intel Core i5 11400H против AMD Ryzen 5 5600U

Intel Core i5 11400H
VS
AMD Ryzen 5 5600U
Intel Core i5 11400H
AMD Ryzen 5 5600U

Что лучше: Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или AMD Ryzen 5 5600U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600U and 11400H
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1479 и 1341 балл
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • На 67% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 7: 1.108 vs 0.46 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400H +25%
1703
Ryzen 5 5600U
1362
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400H +25%
9264
Ryzen 5 5600U
7440
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400H +10%
1451
Ryzen 5 5600U
1325
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400H +13%
6562
Ryzen 5 5600U
5784

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400H и AMD Ryzen 5 5600U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 12 января 2021
Цена в момент релиза 250 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen 3
Номер модели i5-11400H -
Сокет BGA-1787 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.2-2.7 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22-27x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 256 448
TMUs 64 28
ROPs 32 7
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 11400H
0.46 терафлопс
Ryzen 5 5600U +141%
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400H Сайт AMD Ryzen 5 5600U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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