Intel Core i5 11400H против AMD Ryzen 7 3750H
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц или AMD Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 62% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1415 и 874 балла
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 15.44 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
- Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 10: 1.664 vs 0.46 терафлопс
- На 22% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400H +93%
1768
918
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400H +128%
9468
4157
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400H +41%
2994
2121
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400H +82%
15330
8445
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400H +63%
1435
879
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400H +77%
6320
3572
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 мая 2021
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|1100 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Zen+
|Номер модели
|i5-11400H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|FP5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Radeon RX Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22-27x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|12-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Radeon RX Vega 10
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|640
|TMUs
|64
|40
|ROPs
|32
|8
|Вычислительные блоки
|32
|10
|TGP
|15 Вт
|10 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11400H
|Сайт AMD Ryzen 7 3750H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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