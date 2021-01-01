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Intel Core i5 11400H против AMD Ryzen 7 3750H

Intel Core i5 11400H
VS
AMD Ryzen 7 3750H
Intel Core i5 11400H
AMD Ryzen 7 3750H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц или AMD Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3750H and 11400H
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 62% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1415 и 874 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 15.44 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
  • Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 10: 1.664 vs 0.46 терафлопс
  • На 22% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400H +128%
9468
Ryzen 7 3750H
4157
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400H +41%
2994
Ryzen 7 3750H
2121
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400H +82%
15330
Ryzen 7 3750H
8445
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400H +77%
6320
Ryzen 7 3750H
3572

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400H и AMD Ryzen 7 3750H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 6 января 2019
Цена в момент релиза 250 долларов 1100 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen+
Номер модели i5-11400H -
Сокет BGA-1787 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 10

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.2-2.7 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22-27x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 10
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 64 40
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 10
TGP 15 Вт 10 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11400H
0.46 терафлопс
Ryzen 7 3750H +262%
1.664 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400H Сайт AMD Ryzen 7 3750H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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