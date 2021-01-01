Intel Core i5 11400H против AMD Ryzen 9 4900HS
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц или AMD Ryzen 9 4900HS с 8-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1415 и 1180 баллов
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900HS
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 22% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 17.07 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400H +40%
1768
1264
Cinebench R23 (многоядерный)
9468
Ryzen 9 4900HS +18%
11146
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400H +12%
2994
2662
Passmark CPU (многоядерный)
15330
Ryzen 9 4900HS +29%
19773
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400H +20%
1435
1192
Geekbench 5 (многоядерный)
6320
Ryzen 9 4900HS +19%
7511
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 мая 2021
|16 марта 2020
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Zen 2
|Номер модели
|i5-11400H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.2-2.7 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22-27x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|512
|TMUs
|64
|32
|ROPs
|32
|8
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11400H
|Сайт AMD Ryzen 9 4900HS
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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