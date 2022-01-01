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Intel Core i5 11400H против AMD Ryzen 9 5900H

Intel Core i5 11400H
VS
AMD Ryzen 9 5900H
Intel Core i5 11400H
AMD Ryzen 9 5900H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц или AMD Ryzen 9 5900H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900H and 11400H
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 17.07 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400H +16%
1737
Ryzen 9 5900H
1492
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400H
9367
Ryzen 9 5900H +38%
12961
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400H
16256
Ryzen 9 5900H +30%
21096
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400H
6360
Ryzen 9 5900H +37%
8712
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400H и AMD Ryzen 9 5900H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 1 апреля 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Cezanne
Номер модели i5-11400H -
Сокет BGA-1787 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.2-2.7 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22-27x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 128 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 16 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 11400H
0.382 терафлопс
Ryzen 9 5900H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400H -
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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