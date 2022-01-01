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Intel Core i5 11400H против AMD Ryzen 9 6900HX

Intel Core i5 11400H
VS
AMD Ryzen 9 6900HX
Intel Core i5 11400H
AMD Ryzen 9 6900HX

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц или AMD Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HX and 11400H
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
  • Лучшая интегрированная графика AMD Radeon 680M: 3.686 vs 0.382 терафлопс
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1616 и 1428 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400H
6252
Ryzen 9 6900HX +62%
10125
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400H и AMD Ryzen 9 6900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Rembrandt
Номер модели i5-11400H -
Сокет BGA-1787 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.2-2.7 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22-27x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 350 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 128 768
TMUs 16 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 16 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 11400H
0.382 терафлопс
Ryzen 9 6900HX +865%
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400H Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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