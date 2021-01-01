Intel Core i5 11400H против Apple M1 Max
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
98
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
74
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
- Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 0.382 терафлопс
- На 358.4 ГБ/c (700%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 33% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1772 и 1402 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400H +13%
1752
1547
Cinebench R23 (многоядерный)
9372
M1 Max +33%
12489
Passmark CPU (одноядерный)
3088
Passmark CPU (многоядерный)
15937
Geekbench 5 (одноядерный)
1410
M1 Max +27%
1787
Geekbench 5 (многоядерный)
5938
M1 Max +114%
12694
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|11 мая 2021
|18 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|-
|Номер модели
|i5-11400H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Apple M1 Max GPU (32-core)
Производительность
|Количество ядер
|6
|10
|Количество потоков
|12
|10
|Частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|22-27x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Частота GPU
|350 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|4096
|TMUs
|16
|256
|ROPs
|8
|128
|Вычислительные блоки
|16
|-
|TGP
|15 Вт
|60 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11400H
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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