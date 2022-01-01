Что лучше: 6-ядерный ноутбучный Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц или десктопный i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.