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Intel Core i5 11400H против i3 10100

Intel Core i5 11400H
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i5 11400H
Intel Core i3 10100

Что лучше: 6-ядерный ноутбучный Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц или десктопный i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 11400H
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 31% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1427 и 1104 балла
  • На 9.6 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400H +52%
1737
Core i3 10100
1146
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400H +66%
9367
Core i3 10100
5657
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400H +16%
3068
Core i3 10100
2651
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400H +83%
16256
Core i3 10100
8884
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400H +29%
1431
Core i3 10100
1110
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400H +53%
6360
Core i3 10100
4168
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400H и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 1 мая 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Comet Lake-S
Номер модели i5-11400H i3-10100
Сокет BGA-1787 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.2-2.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22-27x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 128 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 16 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11400H
0.382 терафлопс
Core i3 10100
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400H Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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