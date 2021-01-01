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Intel Core i5 11400H против i3 1110G4

Intel Core i5 11400H
VS
Intel Core i3 1110G4
Intel Core i5 11400H
Intel Core i3 1110G4

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц или i3 1110G4 с 2-ядрами на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1110G4 and 11400H
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.9 ГГц)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1387 и 1227 баллов
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • На 67% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400H +150%
4939
Core i3 1110G4
1977

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400H и i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 250 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake Tiger Lake UP4
Номер модели i5-11400H i3-1110G4
Сокет BGA-1449 BGA-1598
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 6 2
Количество потоков 12 4
Частота 2.2-2.7 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400H Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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