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Intel Core i5 11400H против i3 1115G4

Intel Core i5 11400H
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i5 11400H
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 11400H
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1427 и 1233 балла
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • На 38% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400H +271%
9367
Core i3 1115G4
2526
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400H +158%
16256
Core i3 1115G4
6310
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400H +150%
6360
Core i3 1115G4
2547
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400H и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Tiger Lake UP3
Номер модели i5-11400H i3-1115G4
Сокет BGA-1787 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 6 2
Количество потоков 12 4
Частота 2.2-2.7 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22-27x 17-30x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel Iris Xe Graphics G4
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 128 384
TMUs 16 24
ROPs 8 12
Вычислительные блоки 16 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 11400H
0.382 терафлопс
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400H Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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