Intel Core i5 11400H против i3 1115G4
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1427 и 1233 балла
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- На 38% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400H +27%
1737
1373
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400H +271%
9367
2526
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400H +13%
3068
2709
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400H +158%
16256
6310
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400H +16%
1431
1233
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400H +150%
6360
2547
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i5-11400H
|i3-1115G4
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Iris Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|6
|2
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|2.2-2.7 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22-27x
|17-30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|384
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|12
|Вычислительные блоки
|16
|48
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11400H
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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