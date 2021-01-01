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Intel Core i5 11400H против i5 10310U

Intel Core i5 11400H
VS
Intel Core i5 10310U
Intel Core i5 11400H
Intel Core i5 10310U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц или i5 10310U с 4-ядрами на 0.8-2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10310U and 11400H
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1393 и 1027 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10310U
  • На 44% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400H +204%
9499
Core i5 10310U
3120
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400H +139%
15976
Core i5 10310U
6685
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400H и i5 10310U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 13 мая 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Comet Lake-U
Номер модели i5-11400H i5-10310U
Сокет BGA-1787 BGA-1528
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.2-2.7 ГГц 0.8-2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22-27x 8-22x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel UHD Graphics 620
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 128 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 16 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11400H +1%
0.382 терафлопс
Core i5 10310U
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400H Сайт Intel Core i5 10310U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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