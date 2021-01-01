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Intel Core i5 11400H против i5 1035G7

Intel Core i5 11400H
VS
Intel Core i5 1035G7
Intel Core i5 11400H
Intel Core i5 1035G7

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц или i5 1035G7 с 4-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G7 and 11400H
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 22% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1415 и 1159 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 1035G7
  • На 67% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • На 4.43 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400H +188%
9468
Core i5 1035G7
3288
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400H +79%
15330
Core i5 1035G7
8561
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400H и i5 1035G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 1 августа 2019
Цена в момент релиза 250 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Ice Lake
Номер модели i5-11400H i5-1035G7
Сокет BGA-1787 BGA-1526
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Iris Plus Graphics G7

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.2-2.7 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 22-27x 12x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel Iris Plus Graphics G7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 64 64
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 5120x3200 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11400H
0.46 терафлопс
Core i5 1035G7
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 55.63 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400H Сайт Intel Core i5 1035G7
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 -
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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