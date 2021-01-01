Intel Core i5 11400H против i5 1038NG7
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц или i5 1038NG7 с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1415 и 1174 балла
Причины выбрать Intel Core i5 1038NG7
- На 38% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
- На 7.1 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11400H +56%
1768
1135
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11400H +88%
9468
5031
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11400H +27%
2994
2357
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11400H +54%
15330
9926
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400H +22%
1435
1178
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11400H +43%
6320
4433
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|4 мая 2020
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|320 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Ice Lake-U
|Номер модели
|i5-11400H
|i5-1038NG7
|Сокет
|BGA-1787
|BGA1344
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22-27x
|20x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|512
|TMUs
|64
|64
|ROPs
|32
|8
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|5120x3200 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11400H
|Сайт Intel Core i5 1038NG7
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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