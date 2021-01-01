Главная > Сравнения CPU > Core i5 11400H vs Core i5 1038NG7

Intel Core i5 11400H против i5 1038NG7

Intel Core i5 11400H
VS
Intel Core i5 1038NG7
Intel Core i5 11400H
Intel Core i5 1038NG7

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц или i5 1038NG7 с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1038NG7 and 11400H
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.8 ГГц)
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1415 и 1174 балла
Причины выбрать Intel Core i5 1038NG7
  • На 38% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • На 7.1 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11400H и i5 1038NG7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 4 мая 2020
Цена в момент релиза 250 долларов 320 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Ice Lake-U
Номер модели i5-11400H i5-1038NG7
Сокет BGA-1787 BGA1344
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Iris Plus Graphics G7

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.2-2.7 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22-27x 20x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel Iris Plus Graphics G7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 64 64
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 5120x3200 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11400H
0.46 терафлопс
Core i5 1038NG7
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11400H Сайт Intel Core i5 1038NG7
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Ryzen 5 4600H или Core i5 11400H
2. Core i7 11800H или Core i5 11400H
3. Intel Core i5 11300H или Core i5 11400H
4. Core i3 10300 или Core i5 11400H
5. Core i7 10750H или Core i5 1038NG7
6. Core i7 9750H или Core i5 1038NG7
7. Core i5 1030NG7 или Core i5 1038NG7
8. Core i5 8259U или Core i5 1038NG7

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 1038NG7 или i5 11400H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры