Intel Core i5 1140G7 против AMD Ryzen 3 5400U
Что лучше: Intel Core i5 1140G7 на 0.8-1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или AMD Ryzen 3 5400U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1140G7
- На 40% ниже чем у Ryzen 3 5400U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
- На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1239 и 891 балл
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5400U
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2646
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
10747
Ryzen 3 5400U +14%
12219
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1140G7 +38%
1225
886
Geekbench 5 (многоядерный)
3318
Ryzen 3 5400U +10%
3643
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|7 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Zen 3
|Номер модели
|i5-1140G7
|-
|Сокет
|BGA-1598
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 80
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.8-1.8 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|8x
|26x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1140G7
|Сайт AMD Ryzen 3 5400U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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