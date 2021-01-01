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Intel Core i5 1140G7 против AMD Ryzen 5 4600H

Intel Core i5 1140G7
VS
AMD Ryzen 5 4600H
Intel Core i5 1140G7
AMD Ryzen 5 4600H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1140G7 на 0.8-1.8 ГГц или AMD Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600H and 1140G7
Причины выбрать Intel Core i5 1140G7
  • На 67% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1239 и 1027 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1140G7
11049
Ryzen 5 4600H +36%
15038
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1140G7 +22%
1258
Ryzen 5 4600H
1027
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1140G7
3355
Ryzen 5 4600H +32%
4417

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1140G7 и AMD Ryzen 5 4600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen 2
Номер модели i5-1140G7 -
Сокет BGA-1598 FP6
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 80 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 0.8-1.8 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 8x 30x
Скорость шины 2 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1140G7 Сайт AMD Ryzen 5 4600H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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