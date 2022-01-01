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Intel Core i5 1140G7 против AMD Ryzen 5 5600U

Intel Core i5 1140G7
VS
AMD Ryzen 5 5600U
Intel Core i5 1140G7
AMD Ryzen 5 5600U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1140G7 на 0.8-1.8 ГГц или AMD Ryzen 5 5600U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600U and 1140G7
Причины выбрать Intel Core i5 1140G7
  • На 40% ниже чем у Ryzen 5 5600U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1140G7
1249
Ryzen 5 5600U +10%
1373
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1140G7
2636
Ryzen 5 5600U +190%
7646
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1140G7
2638
Ryzen 5 5600U +12%
2953
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1140G7
10361
Ryzen 5 5600U +49%
15447
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1140G7
4731
Ryzen 5 5600U +21%
5708
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1140G7 и AMD Ryzen 5 5600U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Cezanne
Номер модели i5-1140G7 -
Сокет BGA-1598 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 0.8-1.8 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 8-18x 23x
Скорость шины 2 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 640 448
TMUs 40 28
ROPs 20 7
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1140G7
1.41 терафлопс
Ryzen 5 5600U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1140G7 Сайт AMD Ryzen 5 5600U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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