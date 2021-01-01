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Intel Core i5 1140G7 против AMD Ryzen 7 5800U

Intel Core i5 1140G7
VS
AMD Ryzen 7 5800U
Intel Core i5 1140G7
AMD Ryzen 7 5800U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1140G7 на 0.8-1.8 ГГц или AMD Ryzen 7 5800U с 8-ядрами на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800U and 1140G7
Причины выбрать Intel Core i5 1140G7
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800U
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1423 и 1239 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1140G7
1225
Ryzen 7 5800U +15%
1406
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1140G7
3318
Ryzen 7 5800U +112%
7050

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1140G7 и AMD Ryzen 7 5800U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen 3
Номер модели i5-1140G7 -
Сокет BGA-1598 FP6
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 80 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 0.8-1.8 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 8x 19x
Скорость шины 2 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1140G7 Сайт AMD Ryzen 7 5800U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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