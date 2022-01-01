Intel Core i5 1140G7 против Apple M1
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1140G7 на 0.8-1.8 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
79
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1140G7
- Поддерживает до 32 ГБ LPDDR4x-4267
- На 31% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1321 балл
- На 7% ниже чем у Core i5 1140G7 пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1249
Apple M1 +22%
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
2636
Apple M1 +196%
7804
Passmark CPU (одноядерный)
2638
Apple M1 +44%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
10361
Apple M1 +43%
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
1332
Apple M1 +31%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
4731
Apple M1 +111%
9984
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|20 ноября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i5-1140G7
|-
|Сокет
|BGA-1598
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.8-1.8 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|8-18x
|-
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|1024
|TMUs
|40
|64
|ROPs
|20
|32
|Вычислительные блоки
|80
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1140G7
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1