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Intel Core i5 1140G7 против i3 1110G4

Intel Core i5 1140G7
VS
Intel Core i3 1110G4
Intel Core i5 1140G7
Intel Core i3 1110G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1140G7 на 0.8-1.8 ГГц или i3 1110G4 с 2-ядрами на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1110G4 and 1140G7
Причины выбрать Intel Core i5 1140G7
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1140G7 и i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2020 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Tiger Lake UP4
Номер модели i5-1140G7 i3-1110G4
Сокет BGA-1598 BGA-1440
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 80 Intel UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 0.8-1.8 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 8x 25x
Скорость шины 2 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267 LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1140G7 Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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