Intel Core i5 1140G7 против i5 1038NG7
Что лучше: Intel Core i5 1140G7 на 0.8-1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i5 1038NG7 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1140G7
- На 46% ниже чем у Core i5 1038NG7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1239 и 1120 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 1038NG7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
444
Cinebench R20 (многоядерный)
1998
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1140G7 +14%
2708
2380
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1140G7 +16%
11049
9532
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1140G7 +11%
1258
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
3355
Core i5 1038NG7 +26%
4243
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|4 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|320 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-1140G7
|i5-1038NG7
|Сокет
|BGA-1598
|BGA1344
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 80
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.8-1.8 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|8x
|20x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1140G7
|Сайт Intel Core i5 1038NG7
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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