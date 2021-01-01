Intel Core i5 1145G7 против AMD Ryzen 3 3200U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1145G7 на 1.1-2.6 ГГц или AMD Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1145G7
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 80EU: 1.41 vs 0.54 терафлопс
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 76% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1400 и 796 баллов
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
- На 11% ниже чем у Core i5 1145G7 пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
775
Cinebench R23 (многоядерный)
1801
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1145G7 +58%
2935
1858
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1145G7 +173%
10969
4019
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1145G7 +74%
1409
809
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1145G7 +170%
4494
1665
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Zen+
|Номер модели
|i5-1145G7
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP5
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.1-2.6 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11-26x
|26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|12-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon Vega 3
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|192
|TMUs
|40
|12
|ROPs
|20
|8
|Вычислительные блоки
|80
|3
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1145G7
|Сайт AMD Ryzen 3 3200U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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