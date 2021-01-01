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Intel Core i5 1145G7 против AMD Ryzen 3 5400U

Intel Core i5 1145G7
VS
AMD Ryzen 3 5400U
Intel Core i5 1145G7
AMD Ryzen 3 5400U

Что лучше: Intel Core i5 1145G7 на 1.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 3 5400U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5400U and 1145G7
Причины выбрать Intel Core i5 1145G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1330 и 891 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5400U
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 11% ниже чем у Core i5 1145G7 пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1145G7 +21%
4401
Ryzen 3 5400U
3643

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1145G7 и AMD Ryzen 3 5400U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2020 7 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen 3
Номер модели i5-1145G7 -
Сокет BGA-1598 FP6
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 80 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.1-2.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1145G7 Сайт AMD Ryzen 3 5400U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Конкуренты

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Комментарии

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