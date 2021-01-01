Intel Core i5 1145G7 против AMD Ryzen 7 5700U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1145G7 на 1.1-2.6 ГГц или AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1145G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1330 и 1119 баллов
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 46% ниже чем у Core i5 1145G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1145G7 +17%
1304
1116
Geekbench 5 (многоядерный)
4401
Ryzen 7 5700U +27%
5590
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|12 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Zen 2
|Номер модели
|i5-1145G7
|-
|Сокет
|BGA-1598
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 80
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|1.1-2.6 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1145G7
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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