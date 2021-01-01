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Intel Core i5 1145G7 против i5 10300H

Intel Core i5 1145G7
VS
Intel Core i5 10300H
Intel Core i5 1145G7
Intel Core i5 10300H

Что лучше: Intel Core i5 1145G7 на 1.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300H and 1145G7
Причины выбрать Intel Core i5 1145G7
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU): 1.41 vs 0.38 терафлопс
  • На 38% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1401 и 1146 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1145G7 +22%
10638
Core i5 10300H
8722
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1145G7 и i5 10300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2020 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Comet Lake-H
Номер модели i5-1145G7 i5-10300H
Сокет BGA-1449 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (80EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.1-2.6 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11-26x 25x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 640 192
TMUs 40 24
ROPs 20 3
Вычислительные блоки 80 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1145G7 +271%
1.41 терафлопс
Core i5 10300H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1145G7 Сайт Intel Core i5 10300H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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