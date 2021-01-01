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Intel Core i5 1145G7 против i5 1030NG7

Intel Core i5 1145G7
VS
Intel Core i5 1030NG7
Intel Core i5 1145G7
Intel Core i5 1030NG7

Что лучше: Intel Core i5 1145G7 на 1.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 1030NG7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1030NG7 and 1145G7
Причины выбрать Intel Core i5 1145G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1330 и 1056 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
  • На 64% ниже чем у Core i5 1145G7 пиковое энергопотребление – 10 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1145G7 и i5 1030NG7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2020 20 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Ice Lake Y
Номер модели i5-1145G7 i5-1030NG7
Сокет BGA-1598 BGA-1526
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 80 Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.1-2.6 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 10 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1145G7 Сайт Intel Core i5 1030NG7
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Конкуренты

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5. Intel Core i5 10210U или Intel Core i5 1030NG7
6. Intel Core i5 1035G4 или Intel Core i5 1030NG7
7. Intel Core i5 1035G1 или Intel Core i5 1030NG7
8. Intel Core i7 1165G7 или Intel Core i5 1030NG7
9. Intel Core i5 1038NG7 или Intel Core i5 1030NG7
10. Intel Core i7 1060NG7 или Intel Core i5 1030NG7

Комментарии

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