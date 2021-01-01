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Intel Core i5 1145G7 против i5 11300H

Intel Core i5 1145G7
VS
Intel Core i5 11300H
Intel Core i5 1145G7
Intel Core i5 11300H

Что лучше: Intel Core i5 1145G7 на 1.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11300H and 1145G7
Причины выбрать Intel Core i5 1145G7
  • На 20% ниже чем у Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1145G7
10732
Core i5 11300H +6%
11327
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1145G7 и i5 11300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Tiger Lake H35
Номер модели i5-1145G7 i5-11300H
Сокет BGA-1449 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics 80EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.1-2.6 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11-26x 26-31x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 20
Вычислительные блоки 80 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1145G7
1.41 терафлопс
Core i5 11300H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1145G7 Сайт Intel Core i5 11300H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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