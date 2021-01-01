Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1145G7 на 1.1-2.6 ГГц или i5 11400H с 6-ядрами на 2.2-2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.