Intel Core i5 1145G7 против i5 11400H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1145G7 на 1.1-2.6 ГГц или i5 11400H с 6-ядрами на 2.2-2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1145G7
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU): 1.41 vs 0.46 терафлопс
- На 38% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1703
Cinebench R23 (многоядерный)
9264
Passmark CPU (одноядерный)
2868
Core i5 11400H +7%
3082
Passmark CPU (многоядерный)
10638
Core i5 11400H +34%
14273
Geekbench 5 (одноядерный)
1396
Core i5 11400H +4%
1451
Geekbench 5 (многоядерный)
4744
Core i5 11400H +38%
6562
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|11 мая 2021
|Цена в момент релиза
|-
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i5-1145G7
|i5-11400H
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.1-2.6 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11-26x
|22-27x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Intel UHD Graphics 750
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|256
|TMUs
|40
|64
|ROPs
|20
|32
|Вычислительные блоки
|80
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1145G7
|Сайт Intel Core i5 11400H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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