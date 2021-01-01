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Intel Core i5 1145G7 против i5 11400H

Intel Core i5 1145G7
VS
Intel Core i5 11400H
Intel Core i5 1145G7
Intel Core i5 11400H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1145G7 на 1.1-2.6 ГГц или i5 11400H с 6-ядрами на 2.2-2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400H and 1145G7
Причины выбрать Intel Core i5 1145G7
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU): 1.41 vs 0.46 терафлопс
  • На 38% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1145G7
10638
Core i5 11400H +34%
14273
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1145G7 и i5 11400H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2020 11 мая 2021
Цена в момент релиза - 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Tiger Lake H45
Номер модели i5-1145G7 i5-11400H
Сокет BGA-1449 BGA-1787
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (80EU) UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.1-2.6 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11-26x 22-27x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 640 256
TMUs 40 64
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1145G7 +207%
1.41 терафлопс
Core i5 11400H
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1145G7 Сайт Intel Core i5 11400H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Конкуренты

1. Intel Core i5 1145G7 или AMD Ryzen 5 4500U
2. Intel Core i5 1145G7 или i5 1135G7
3. Intel Core i5 1145G7 или i5 10210U
4. Intel Core i5 1145G7 или i5 10310U
5. Intel Core i5 1145G7 или i5 8365U
6. Intel Core i5 11400H или i7 10750H
7. Intel Core i5 11400H или AMD Ryzen 7 5800H
8. Intel Core i5 11400H или Intel Core i5 11300H
9. Intel Core i5 11400H или i7 11800H
10. Intel Core i5 11400H или AMD Ryzen 9 5900HS

Комментарии

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