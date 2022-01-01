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Intel Core i5 11500 против AMD Ryzen 5 Pro 4650G

Intel Core i5 11500
VS
AMD Ryzen 5 Pro 4650G
Intel Core i5 11500
AMD Ryzen 5 Pro 4650G

Что лучше: Intel Core i5 11500 на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 5 Pro 4650G на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4650G and 11500
Причины выбрать Intel Core i5 11500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1545 и 1203 балла
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11500 и AMD Ryzen 5 Pro 4650G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 21 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i5-11500 -
Сокет LGA-1200 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 256 448
TMUs 64 28
ROPs 32 7
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 11500
0.46 терафлопс
Ryzen 5 Pro 4650G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11500 Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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