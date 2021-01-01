Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 11500 на 2.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5800HS с 8-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.