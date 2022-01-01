Intel Core i5 11500 против AMD Ryzen 7 6800H
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 11500 на 2.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 6 против 14 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 31% ниже чем у Core i5 11500 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1504
1501
Cinebench R23 (многоядерный)
9899
Ryzen 7 6800H +33%
13148
Passmark CPU (одноядерный)
3160
Passmark CPU (многоядерный)
17757
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11500 +2%
1545
1522
Geekbench 5 (многоядерный)
7313
Ryzen 7 6800H +28%
9347
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Rembrandt
|Номер модели
|i5-11500
|-
|Сокет
|LGA-1200
|FP7
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.7 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|300 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|768
|TMUs
|64
|48
|ROPs
|32
|32
|Вычислительные блоки
|32
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11500
|Сайт AMD Ryzen 7 6800H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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