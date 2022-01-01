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Intel Core i5 11500 против Apple M1

Intel Core i5 11500
VS
Apple M1
Intel Core i5 11500
Apple M1

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 11500 на 2.7 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 11500
Причины выбрать Intel Core i5 11500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 44% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 78% ниже чем у Core i5 11500 пиковое энергопотребление – 14 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 18.25 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1545 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 11500
1504
Apple M1 +1%
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11500 +27%
9899
Apple M1
7804
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 11500
3160
Apple M1 +20%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11500 +20%
17757
Apple M1
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11500
1545
Apple M1 +13%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11500
7313
Apple M1 +37%
9984
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11500 и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 16 марта 2021 20 ноября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Rocket Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i5-11500 -
Сокет LGA-1200 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 8
Частота 2.7 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 27x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 64 64
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 32 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11500
0.46 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11500 -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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